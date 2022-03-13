Лекарства в Украине пока дорожать не будут - Ляшко

Ляшко рассказал, что лекарство не подорожает. Фото: 24 канал

Аптечные сети, дистрибьюторы и производители лекарств заверили власти нашей страны, что у них нет причин повышать цены на весь спектр отечественных лекарств.

Ценовые колебания возможны только в тех случаях, когда речь идет об импортных препаратах, стоимость которых привязана к доллару. Тогда цены будут корректироваться согласно курсу валют, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телемарафона, сообщает Gazeta.ua.

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При наличии фактов манипулирования ценами на отечественные лекарства гражданам нужно о них сообщать. И будут приниматься соответствующие "управленческие решения".

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