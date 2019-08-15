Квартиры подорожали: где цены выросли больше всего

С начала года квартиры на вторичном рынке недвижимости подорожали на 6,7%.

Больше всего выросли цены в Ужгороде, Харькове и Луцке - 13,9-13,3%. Подешевели квартиры в Киеве - на 0,1%. На 10,3% цена упала в Кропивницком, передает dom.ria.

Автор: dom.ria Наименее востребованы трехкомнатные квартиры.

На вторичном рынке украинцы чаще всего покупали 2-комнатные квартиры. Они в среднем стоят $38,8 тыс. 1-комнатные квартиры менее популярны. За них в среднем просят $26,7 тыс.

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Наименее востребованы 3-комнатные квартиры. Их в среднем продают по $47,8 тыс.

В июле в основном покупали одно и двухкомнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах столицы. Дешевле всего купили "однушку" площадью 34 м² в селе Коцюбинское за $18 тыс. На улице Львовской в ​​Святошинском районе приобрели 1-комнатное жилье 22 м² за $19 тыс.