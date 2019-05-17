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пятница, 17 мая 2019 21:10

Квартиры, хостелы, дачи: сколько стоит аренда жилья летом

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Украинцы активно арендуют жилье на летний период. Ищут коттеджи, дачные участки, квартиры в туристических городах Украины.

Дешевле всего стоит арендовать хостел - от 70 до 400 грн за ночь. Это бюджетный вариант для кратковременной поездки. В то же время во Львовской обл. за 400 грн можно снять однокомнатную квартиру, передает olx.ua.

Арендовать дачный участок на лето в среднем стоит 16 тыс. грн. Коттедж на 3 месяца - 53 тыс. грн.

Автор: olx.ua
  Арендовать дачный участок на лето в среднем стоит 16 тыс. грн.
Арендовать дачный участок на лето в среднем стоит 16 тыс. грн.

Дешевле обойдется дом - 35 тыс. грн. Больше всего предложений аренды домов в летний период в Одесской обл. На втором месте Киевская обл. В тройку лидеров вошла Днепропетровская обл.

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Существует возможность посуточной аренды квартир. Больше всего их сдают в Киевской обл. За однокомнатную просят 600 грн в сутки. Двухкомнатная и трехкомнатная стоят 890 грн и 1 тыс. соответственно.

В Одесской обл. арендовать однушку в день стоит 600 грн. Двушку - 915 грн. Трешку - 1,4 тыс. грн. Во Львовской обл. за аренду однокомнатного жилья придется отдать 400 грн. Двухкомнатного - 650 грн, а трехкомнатного - 1 тыс. грн.

Дешевле всего - за 5 тыс. грн в апреле арендовали однокомнатную квартиру площадью 34 м² на ул. Вацлава Гавела в Святошинском р-н.

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