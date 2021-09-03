Квартира в новостройке: как изменились цены

Рекордсменами по стоимости стали дома класса "де-люкс". Стоимость "квадрата" поднялась до 104095 гривен. Фото: pixabay.com

Квартиры в новых домах эконом-класса подешевели в конце лета на 1,8%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году наблюдается тенденция на уменьшение стоимости.

Средняя цена в домах эконом-класса составляет 25 842 грн за кв. м.

С осени 2020-го и последующие полгода колебания цены в новостроях комфорт-класса хоть и было, но не таким резким, как последние полгода, сообщает СтройОбзор.

После июльского падения стоимость резко поднялась на 6,5% и составила 29334 грн. за "квадрат".

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Менее резкие изменения по стоимости показала недвижимость бизнес-класса. Цена поднялась на 1,7% и составила 54946 грн.

Если сравнить колебание цен в этом классе с другими, то "бизнес" - самый нестабильный. Практически каждый месяц цена, то взлетает вверх, то опять опускается.

Такая же ситуация характерна и для новостроек класса "премиум". Стоимость квадратного метра здесь составила 67574 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то она поднялась на 1%.

Рекордсменами по стоимости стали дома класса "де-люкс". Стоимость "квадрата" поднялась до 104095 грн.

Стоимость частных домов в Украине в долларовом эквиваленте остается стабильной. В среднем такую недвижимость продают по $474,7 за "квадрат". Эксперты говорят, что с начала 2021 года цены на рынке частных домов менялись дважды. В частности, в марте стоимость выросла на 5,6% до $496,1 за м2. В июне такая недвижимость подешевела в среднем на 4,8%. Стоимость квадратного метра опустилась до $474,7.