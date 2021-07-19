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понедельник, 19 июля 2021 21:10

Курс валют: сколько доллар будет стоить на этой неделе

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Курс валют: сколько доллар будет стоить на этой неделе
В минувший понедельник официальный курс доллара составлял 27,32 грн. Фото: pexels.com

На этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не произойдет. Доллар на межбанке будет торговаться в пределах 27,2 грн. В банках валюту будут продавать по 27,1-27,3 грн/долл.

"В то же время за прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,3% процента", - объясняет анатлитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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В минувший понедельник официальный курс доллара составлял 27,32 грн.

За неделю курс снизился на 9 коп. - до 27,23 грн/долл.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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