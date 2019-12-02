Курс валют на неделю: аналитик объяснил, что будет с долларом

На этой неделе в обменниках валюту будут продавать по 23,7-24 грн/долл. Фото: Depositphotos

За прошедшую неделю доллар подешевел на 0,3-0,8% на всех сегментах валютного рынка. На понедельник 2 декабря стоит 23,97 грн.

"В ходе пятничных торгов доллар на межбанке обновил минимумы с января 2016 года. На этой неделе ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне", - пояснил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Доллар на межбанке будет торговаться на уровне 23,9 грн. В обменниках валюту будут продавать по 23,7-24 грн/долл.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.