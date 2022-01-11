Курс валют на 12 января: гривна незначительно подешевела

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 12 января, на уровне 27,51 грн/долл.
Во вторник гривна ослабла на 1 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,17 грн/евро, то есть гривна ослабла на 5 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,61-27,63, к евро – на уровне 31,27-31,29, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка / продажа
|
черный рынок
покупка / продажа
|фунт стерлингов
|37,3104
|36,50 / 37,50
|36,75 / 37,15
|злотый
|6,8662
|6,60 / 6,80
|6,70 / 6,80
|10 российских рублей
|3,6633
|3,50 / 3,70
|3,58 / 3,64
|швейцарский франк
|29,7891
|28,95 / 30,10
|29,50 / 30,00
На 11 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,50 грн/долл., евро – 31,12 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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