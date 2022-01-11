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среда, 12 января 2022 07:10

Курс валют на 12 января: гривна незначительно подешевела

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Курс валют на 12 января: гривна незначительно подешевела
Доллар подорожал на копейку. Фото: flickr.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 12 января, на уровне 27,51 грн/долл.

Во вторник гривна ослабла на 1 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,17 грн/евро, то есть гривна ослабла на 5 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,61-27,63, к евро – на уровне 31,27-31,29, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка / продажа

черный рынок

покупка / продажа
фунт стерлингов 37,3104 36,50 / 37,50 36,75 / 37,15
злотый 6,8662 6,60 / 6,80 6,70 / 6,80
10 российских рублей 3,6633 3,50 / 3,70 3,58 / 3,64
швейцарский франк 29,7891 28,95 / 30,10 29,50 / 30,00

На 11 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,50 грн/долл., евро – 31,12 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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