Курс валют: доллар и евро закрепились на новых отметках

Доллар подорожал на 3 копейки, евро - на 10. Фото: АиФ-Украина

Национальный банк Украины на 27 июля установил курс доллара на уровне 26,65 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 31,22 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,74 грн, продают по 26,82 грн.

За евро предлагают 31,09 грн. Продают по 31,44 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/мужу клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.