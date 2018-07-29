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понедельник, 30 июля 2018 07:10

Курс доллара в обменниках достиг 27 гривен

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Курс доллара в обменниках достиг 27 гривен
Доллар подорожал на 11 копеек. Фото: Рівне 1

Национальный банк Украины на 30 июля установил курс доллара на уровне 26,76 грн. Это на 11 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 31,11 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,80 грн, продают по 27,09 грн.

За евро предлагают 31,11 грн. Продают по 31,45 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.

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Дата
30
июля

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