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четверг, 26 августа 2021 07:10

Курс доллара рванул вверх

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Курс доллара рванул вверх
Доллар подорожал на 4 копейки, евро - на 21. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 26 августа установил курс доллара на уровне 26,71 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 21 коп. Стоит 31,34 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,85 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,65 грн. Продают по 26,83 грн.

За евро предлагают 31,13 грн. Продают по 31,45 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Польский злотый предлагают по 6,62 грн. Продают по 6,90 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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