Курс доллара: озвучили прогноз до конца мая

На 24 мая установлен официальный курс гривны к доллару на уровне 27,46 грн / долл. Фото: pexels.com

На прошлой неделе гривна укрепилась. 20 мая курс наличного доллара опустился до 27,54 грн/доллар. Так дешево американская валюта стоила 13 июля 2020 года, сообщает "Сегодня".

На понедельник, 24 мая, регулятор установил курс 27,46 грн/доллар. То есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне - 33,48.

По прогнозу президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на следующей неделе гривна продемонстрирует дальнейшую ревальвацию. Процесс будет регулировать Нацбанк, выкупая излишки валюты, чтобы курс не пошел слишком далеко вниз от 27,5 грн/доллар. На этой неделе будут небольшие девальвационные колебания, не более 10 копеек.

Зато руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин ожидает дальнейшего небольшого ослабления гривны.

"Можно ожидать, что гривна будет находиться в диапазоне 27,45 - 27,6 гривны за доллар", - утверждает он.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.