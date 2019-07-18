Курс доллара оказался завышенным

Международный валютный фонд установил, что курс доллара США значительно завышен.

Пришли к выводу, проанализировав динамику валюты, сообщает DW.

Эксперты определили, что с учетом основных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%.

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Курсы евро, иен и юаня находятся на приемлемом уровне.

Национальный банк Украины на 18 июля установил курс доллара на уровне 25,86 грн. Это столько же, как было вчера. Евро подешевел на 2 коп. Стоит 29,00 грн.