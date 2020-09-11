Курс доллара и ВВП: какие показатели заложат в бюджет 2021 года

Дефицит бюджета по плану будет 6%. Фото: unsplash.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в проект Государственного бюджета на 2021 год планируют заложить рост ВВП на 4,7%. Курс доллара составит 29 грн.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября", - рассказал премьер.

Finance.ua пишет, что, по словам Шмыгаля:

- рост ВВП планируется на 4,7%;

- дефицит бюджета по плану будет 6%;

- курс доллара, вписанный в бюджет, составит 29 грн.

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Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021-й примут вовремя.

В сентябре доллар может подорожать из-за роста спроса на валюту со стороны импортеров.