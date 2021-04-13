Курс Bitcoin обновил исторический максимум

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 3,4%. Фото: pixabay.com

Курс Bitcoin впервые в истории превысил отметку в $62,5 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 3,4%, достигнув $62,8 тыс.

Это стало новым абсолютным рекордом для криптовалюты, свидетельствуют данные на портале Сoindesk.

Bitcoin обновил исторический максимум, установленный в середине марта. Тогда стоимость криптовалюты превысила $60 тыс., но после этого начала постепенно падать и опустилась до $54 тыс.

24 марта Илон Маск сообщил, что Tesla начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за свои авто и продукцию. Курс криптовалюты поднялся до $56,2 тыс., но на следующий день снова упал на почти 10%.

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За 2020 год госслужащие задекларировали 46 351 Bitcoin, что в гривневом эквиваленте составляет 75 млрд грн.