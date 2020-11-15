Куриные бедра продают по 20 гривен

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Украинка Оксана Слупская шестой год живет с мужем и двумя сыновьями в Кракове. Женщина рассказала, сколько тратит на еду и как экономит благодаря акциям, которые проходят постоянно в магазинах.

"Прежде чем идти за покупками, всегда просматриваю все акции магазинов. У каждого поляка есть программа "Моя газетка", где собраны все скидки. Иногда скидки бывают безумные. Например, на этой неделе в Бедренке продавали бананы даром. После покупки бананов можно было взять сертификат, которым рассчитаться за что угодно в этом же магазине. Часто делают скидки на мясо, рыбу или оптовые закупки. Дома составляю примерный список, на что акция и что нужно. На это и смотрю в магазине. Бывает разбирают товар быстро. Как-то мед продавали по смешной цене, то в магазине на него так и не наткнулась", - рассказывает Оксана.

Килограмм сахара в Польше в среднем обойдется в 10 грн. Килограмм куриного филе 64 грн. Свиное филе 120 грн. Буханка хлеба здесь 22, 5 грн. Дорогие также свежие овощи. Пол килограмма помидор черри 67 грн, но обычные розовые будут стоить столько же за килограмм. Так же будет стоить килограмм перца. Польские яблоки стоят 29 грн, столько же обедется килограмм апельсинов.

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"Поляки на еде не экономят. Дело в том, что если в семье работает два человека хча бы на минимальной зарплате, то денег хватает и на еду и на одежду без проблем. Поэтому здесь не думают, что купить: сыр или масло", - говорит Оксана.

Чаще всего скидки на курятину, особенно на куриные бедра.

"На прошлой неделе брала куриные бедра по 20 гривен за килограмм. Вообще привыкла здесь к более готовой еде. Например, за 70 гривен можно взять 0, 5 кг куриных рулетов с черносливом и беконом. Или за 120 грн 1, 5 килограмма индюшачьего рулета с грибами, который нужно лишь запечь", - добавляет Оксана.

В сентябре 2020 года польский Фонд социального страхования зафиксировал рекордное количество иностранных работников — почти 700 тыс. Из них 507 тыс. - граждане Украины.