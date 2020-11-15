 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 639
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
1 Просмотров: 1125
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 396
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 594
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 990
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 486
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии - Шмыгаль
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии - Шмыгаль
Без копеек и старых банкнот: отныне магазины работают по новым правилам
Без копеек и старых банкнот: отныне магазины работают по новым правилам
В Раде представляют проект госбюджета - онлайн-трансляция
В Раде представляют проект госбюджета - онлайн-трансляция
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 693
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2088
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1260
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 351
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
воскресенье, 15 ноября 2020 21:25

Куриные бедра продают по 20 гривен
9

1 Комментировать

Чтобы сэкономить, украинка просматривает акции в специальной программе на телефоне. Иногда скидки на товары бывают до 100%
Фото: gazeta.ua
Чтобы сэкономить, украинка просматривает акции в специальной программе на телефоне. Иногда скидки на товары бывают до 100%
Чтобы сэкономить, украинка просматривает акции в специальной программе на телефоне. Иногда скидки на товары бывают до 100%
Чтобы сэкономить, украинка просматривает акции в специальной программе на телефоне. Иногда скидки на товары бывают до 100%
Чтобы сэкономить, украинка просматривает акции в специальной программе на телефоне. Иногда скидки на товары бывают до 100%

Украинка Оксана Слупская шестой год живет с мужем и двумя сыновьями в Кракове. Женщина рассказала, сколько тратит на еду и как экономит благодаря акциям, которые проходят постоянно в магазинах.

"Прежде чем идти за покупками, всегда просматриваю все акции магазинов. У каждого поляка есть программа "Моя газетка", где собраны все скидки. Иногда скидки бывают безумные. Например, на этой неделе в Бедренке продавали бананы даром. После покупки бананов можно было взять сертификат, которым рассчитаться за что угодно в этом же магазине. Часто делают скидки на мясо, рыбу или оптовые закупки. Дома составляю примерный список, на что акция и что нужно. На это и смотрю в магазине. Бывает разбирают товар быстро. Как-то мед продавали по смешной цене, то в магазине на него так и не наткнулась", - рассказывает Оксана.

Килограмм сахара в Польше в среднем обойдется в 10 грн. Килограмм куриного филе 64 грн. Свиное филе 120 грн. Буханка хлеба здесь 22, 5 грн. Дорогие также свежие овощи. Пол килограмма помидор черри 67 грн, но обычные розовые будут стоить столько же за килограмм. Так же будет стоить килограмм перца. Польские яблоки стоят 29 грн, столько же обедется килограмм апельсинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грибная ферма окупится за пол года

"Поляки на еде не экономят. Дело в том, что если в семье работает два человека хча бы на минимальной зарплате, то денег хватает и на еду и на одежду без проблем. Поэтому здесь не думают, что купить: сыр или масло", - говорит Оксана.

Чаще всего скидки на курятину, особенно на куриные бедра.

"На прошлой неделе брала куриные бедра по 20 гривен за килограмм. Вообще привыкла здесь к более готовой еде. Например, за 70 гривен можно взять 0, 5 кг куриных рулетов с черносливом и беконом. Или за 120 грн 1, 5 килограмма индюшачьего рулета с грибами, который нужно лишь запечь", - добавляет Оксана.

В сентябре 2020 года польский Фонд социального страхования зафиксировал рекордное количество иностранных работников — почти 700 тыс. Из них 507 тыс. - граждане Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куриные бедра продают по 20 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 9 Просмотров: 61317
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 15138
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 7074
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 1 Просмотров: 5922
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса Просмотров: 5805
Экономика
Критика начальства и скука: назвали 7 ложных причин для увольнения
Критика начальства и скука: назвали 7 ложных причин для увольнения Просмотров: 198
Цены снизились: сколько стоит жилье в новостройке
Цены снизились: сколько стоит жилье в новостройке Просмотров: 603
Кому готовы платить более 80 тыс. грн
Кому готовы платить более 80 тыс. грн Просмотров: 666
В Украине реформируют рынок платежей
В Украине реформируют рынок платежей Просмотров: 261
Правительство открыло счет для пожертвований от населения для выплаты госдолга
Правительство открыло счет для пожертвований от населения для выплаты госдолга Просмотров: 594
Больше всего комментируют
16
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
9
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
6
Создание подгруппы ТКГ по возвращению границы Украины пока не нужно - Кравчук
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
3
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
Голосов: 25541
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть