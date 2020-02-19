Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости

Стоимость квартиры зависит от района, ценового сегмента дома. Фото: Страна

Дешевле всего квартиры стоят на начальных этапах строительства. Однако на жилье придется ждать год-два. Это при условии, что у застройщика не возникнет проблем, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"Некоторые застройщики имеют ресурс и могут предлагать скидки, чтобы увеличивать продажи. Правда, не стоит обольщаться на откровенно низкие цены. Квадратный метр в столичной квартире не может стоить 10-13 тысяч гривен. В свое время, в Киеве такую ​​тактику выбрали проблемные объекты Войцеховского. Продавали недвижимость на уровне себестоимости и ниже, чтобы только собрать деньги с людей", - говорит он.

Добавляет, что стоимость квартиры зависит от района, ценового сегмента дома.

"В пригороде цены ниже. Выгодно покупать квартиры там, где большая конкуренция среди застройщиков - Ирпень, Буча. Однако могут быть проблемы с инфраструктурой, транспортом, инженерными коммуникациями. Надо следить, чтобы застройщик имел все необходимые документы и разрешения для строительства", - советует Земляной.

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По его словам, строительные компании должны делать свой комплекс привлекательным для потенциальных покупателей. Например, в Гатном застройщик вкладывает средства и строит коллектор. Так планирует решить проблему с канализацией.

"Однако цена не является главным показателем. Внимание нужно обращать на репутацию застройщика. Лучше идти к проверенным, которые успешно завершили и сдали несколько объектов в эксплуатацию. Искать отзывы о застройщиках на подтвержденных интернет ресурсах", - говорит эксперт.

Во втором полугодии 2019-го квартиры в Киеве на вторичном рынке в среднем подорожали на 11%. В цене выросло одно-, двух- и трехкомнатное жилье.