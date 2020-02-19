Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2709
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1161
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1314
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 2853
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 792
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1620
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1188
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5697
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2511
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1314
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 981
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1026
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2628
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 693
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 13:30

Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости

  Комментировать
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости
Стоимость квартиры зависит от района, ценового сегмента дома. Фото: Страна

Дешевле всего квартиры стоят на начальных этапах строительства. Однако на жилье придется ждать год-два. Это при условии, что у застройщика не возникнет проблем, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"Некоторые застройщики имеют ресурс и могут предлагать скидки, чтобы увеличивать продажи. Правда, не стоит обольщаться на откровенно низкие цены. Квадратный метр в столичной квартире не может стоить 10-13 тысяч гривен. В свое время, в Киеве такую ​​тактику выбрали проблемные объекты Войцеховского. Продавали недвижимость на уровне себестоимости и ниже, чтобы только собрать деньги с людей", - говорит он.

Добавляет, что стоимость квартиры зависит от района, ценового сегмента дома.

"В пригороде цены ниже. Выгодно покупать квартиры там, где большая конкуренция среди застройщиков - Ирпень, Буча. Однако могут быть проблемы с инфраструктурой, транспортом, инженерными коммуникациями. Надо следить, чтобы застройщик имел все необходимые документы и разрешения для строительства", - советует Земляной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта

По его словам, строительные компании должны делать свой комплекс привлекательным для потенциальных покупателей. Например, в Гатном застройщик вкладывает средства и строит коллектор. Так планирует решить проблему с канализацией.

"Однако цена не является главным показателем. Внимание нужно обращать на репутацию застройщика. Лучше идти к проверенным, которые успешно завершили и сдали несколько объектов в эксплуатацию. Искать отзывы о застройщиках на подтвержденных интернет ресурсах", - говорит эксперт.

Во втором полугодии 2019-го квартиры в Киеве на вторичном рынке в среднем подорожали на 11%. В цене выросло одно-, двух- и трехкомнатное жилье.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Аннексия Крыма: 6 лет оккупации

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели сто человек

Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 62924
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 62704
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 36477
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17766
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 16146
Экономика
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан Просмотров: 27
Доллар вернулся к росту
Доллар вернулся к росту Просмотров: 1179
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты Просмотров: 1395
Как догнать Польшу за 20 лет: МВФ дает советы Украине
Как догнать Польшу за 20 лет: МВФ дает советы Украине Просмотров: 567
Опасная профессия: сколько платят работникам
Опасная профессия: сколько платят работникам Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
7
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
2
5-летнего мальчика нашли в петле
1
"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
Голосов: 23264
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua