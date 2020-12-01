Купить елку: когда и за сколько можно будет приобрести дерево

Лесоводы планируют реализовать более 500 тыс. елок. Фото: unsplash

Елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях откроют после 10 декабря.

Лесоводы планируют реализовать более 500 тыс. елок. Чаще всего украинцы покупают сосну обыкновенную, сосну Палласа, ель европейскую, ель белую, сообщают в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Средняя цена на деревья в этом году - 75 грн.

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Дешевле всего елку можно будет приобрести в Харькове. Там ее цена стартует от 48 грн. Следующие за дешевизной деревья в Шацке и Полтаве. Они стоят от 50 грн и 55 грн соответственно.

Самые дорогие елки продают в Ивано-Франковске - от 120 грн, Черновцах - от 109 грн, Киеве и Луганске - от 106 грн.

В декабре завершают работы по защите сада от морозов. Если выпал снег, его нужно окучить в приствольные круги деревьев. Особенно опасен первый пушистый снег для молодых деревьев. Под его весом ломаются ветви. Стоит сразу стряхивать его, не допускать налипания.