Куда ехать за самым дешевым бензином: цены

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 351
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4545
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38763
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1071
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3195
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2313
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3132
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
9
5
16
13
6
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 351
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5103
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7479
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1800
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1287
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 18:15

Куда ехать за самым дешевым бензином: цены

  Комментировать

Дороже всего бензин стоит в западных регионах Украины. Самые низкие цены - в восточных и северных.

Это связано с логистикой. До Ивано-Франковской области доставлять нефтепродукты дальше, чем до приграничных с Беларусью регионов. Оттуда в Украине в основном завозят бензин, дизтопливо и автомобильный газ, пишет "Сегодня".

Низкие цены в Днепропетровской и Полтавской областях. Рядом находится Кременчугский НПЗ.

Автор: Сегодня
  Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.
Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.

В то же время в Донецкой и Луганской областях литр бензина стоит на 1,5-2 грн дороже, чем в самой дешевой Сумской области. Дизтопливо продают на 2 грн дороже, чем в Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительские права будут получать по новым правилам

Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.

Максимальная разница в стоимости автогаза - 1 грн/л, или 8,7%. Самые высокие цены в Донецкой и Одесской областях. Самые низкие - в Житомирской и Ивано-Франковской области.

В Украине в ближайшую неделю может подешеветь топливо. Однако не все трейдеры будут снижать цены. Поскольку неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. В Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все - лишняя инфраструктура, расходы на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куда ехать за самым дешевым бензином: цены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 46780
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 36656
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 23953
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 20648
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 15417
Экономика
Правительство прогнозирует снижение доллара до 23,9 грн
Правительство прогнозирует снижение доллара до 23,9 грн Просмотров: 270
Налоговая возвращает в бюджет дополнительные миллиарды - Верланов
Налоговая возвращает в бюджет дополнительные миллиарды - Верланов Просмотров: 207
Заявления о реприватизации являются популизмом, который ударит по приватизации-2020
Заявления о реприватизации являются популизмом, который ударит по приватизации-2020 Просмотров: 63
Украина отличилась самой низкой покупательной способностью в Европе
Украина отличилась самой низкой покупательной способностью в Европе Просмотров: 243
Коломойский вернет Приватбанку круглую сумму - решение суда
Коломойский вернет Приватбанку круглую сумму - решение суда 1 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
4
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
"Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах
Голосов: 22141
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua