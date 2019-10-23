Куда ехать за самым дешевым бензином: цены

Дороже всего бензин стоит в западных регионах Украины. Самые низкие цены - в восточных и северных.

Это связано с логистикой. До Ивано-Франковской области доставлять нефтепродукты дальше, чем до приграничных с Беларусью регионов. Оттуда в Украине в основном завозят бензин, дизтопливо и автомобильный газ, пишет "Сегодня".

Низкие цены в Днепропетровской и Полтавской областях. Рядом находится Кременчугский НПЗ.

Автор: Сегодня Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.

В то же время в Донецкой и Луганской областях литр бензина стоит на 1,5-2 грн дороже, чем в самой дешевой Сумской области. Дизтопливо продают на 2 грн дороже, чем в Харьковской области.

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Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.

Максимальная разница в стоимости автогаза - 1 грн/л, или 8,7%. Самые высокие цены в Донецкой и Одесской областях. Самые низкие - в Житомирской и Ивано-Франковской области.

В Украине в ближайшую неделю может подешеветь топливо. Однако не все трейдеры будут снижать цены. Поскольку неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. В Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все - лишняя инфраструктура, расходы на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя.