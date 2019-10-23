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среда, 23 октября 2019 10:41

Объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеет

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Объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеет
В Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Фото: BBC

В Украине в ближайшую неделю может подешеветь топливо. Однако не все трейдеры будут снижать цены.

"Рост цен предыдущие месяцы на дизтопливо было вызван введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из России трубопроводным транспортом. Сейчас рынок адаптировался. Опять стал актуальным вопрос снижения цен в рознице. Потенциал для снижения есть, но утверждать, что трейдеры снизят цены, сложно" , - говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Сегодня".

По его словам, есть запасы автогаза. В отдельных областях он ощутимо подешевел.

Директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин говорит, что рынок автогаза сбалансирован. В рознице цены имеют потенциал к снижению. Так, за последние полгода снижение оптовых цен составило 15,1%, а розничные упали на 3,2%.

"У операторов есть достаточный запас для снижения цен, так как мировые цены на топливо падают. Розничная цена на дизтопливо может быть ниже текущей на 4-5 гривен. Это касается не только дизтоплива, но и высокооктановых бензинов", - добавляет Сапегин.

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По его словам, удешевление может не дойти до конечного потребителя.

"Неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. В Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все - лишняя инфраструктура, расходы на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя", - отмечает Сапегин.

В течение сентября и в первой половине октября цены на автогаз колебались в пределах 11,8-12 грн/л.

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23
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