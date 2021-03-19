Кто ответственен за пенсии в Украине - опрос

Большинство опрошенных считают, что люди сами должны экономить себе на старость. Фото: unsplash

68,5% опрошенных считают, что жизнь в старости должны обеспечивать государство и правительство. 18,8% считают ответственными прежде всего самих себя.

В то же время 47,3% украинцев готовы на значительное уменьшение ЕСВ ради получения доходов от сбережений в будущем или расходов на текущие нужды, свидетельствуют результаты исследования от Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

"При нынешней солидарной пенсионной системе налоги, которые платят работники, сразу распределяют между пенсионерами. Накопительная система предусматривает, что работник откладывает часть заработка на собственный сберегательный счет. На этом счете деньги не только накапливаются, но и зарабатывают проценты", - объясняют в Центре социально-экономических исследований CASE Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионный возраст для женщин повысят с 1 апреля

Большинство опрошенных считают, что люди сами должны экономить себе на старость. Однако, их ответы на следующие вопросы свидетельствуют о лучшем отношении к накопительной пенсионной системе, чем к нынешней солидарной.

Более трети опрошенных отметили, что ожидают сокращения доходов более чем в 3 раза. В целом большинство респондентов ожидают ощутимого сокращения доходов на пенсии - в полтора раза и более.

С 1 апреля около 2,7 млн работающих пенсионеров начнут получать повышенные пенсии.