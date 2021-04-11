Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн

Для получения госпомощи необходимо зарегистрироваться в "Дии". Фото: Главком

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут получить госпомощь.

Говорится в постановлении Кабмина.

Перечень видов деятельностей за которые ФОПы и наемные работники могут получить 8 тыс. грн:

- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств

- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах

- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах

- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах

- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

- Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах

- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью

- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

- Другие виды розничной торговли вне магазинов

- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания

- Поставка готовых блюд для событий

- Обслуживание напитками

- Демонстрация кинофильмов

- Организация конгрессов и торговых выставок

- Театральная и концертная деятельность

- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий

- Функционирование театральных и концертных залов

- Функционирование библиотек и архивов

- Функционирование музеев

- Операция спортивных сооружений

- Деятельность спортивных клубов

- Деятельность фитнес-центров

- Операция аттракционов и тематических парков

- Организация других видов отдыха и развлечений

- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

- Деятельность по обеспечению физического комфорта

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9 апреля закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах вступил в силу. Для получения госпомощи нужно зарегистрироваться в "Дии".