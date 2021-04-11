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воскресенье, 11 апреля 2021 11:18

Кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн

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Кто может рассчитывать на &quot;карантинные&quot; 8 тыс. грн
Для получения госпомощи необходимо зарегистрироваться в "Дии". Фото: Главком

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут получить госпомощь.

Говорится в постановлении Кабмина.

Перечень видов деятельностей за которые ФОПы и наемные работники могут получить 8 тыс. грн:

- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
- Другие виды розничной торговли вне магазинов
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания
- Поставка готовых блюд для событий
- Обслуживание напитками
- Демонстрация кинофильмов
- Организация конгрессов и торговых выставок
- Театральная и концертная деятельность
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий
- Функционирование театральных и концертных залов
- Функционирование библиотек и архивов
- Функционирование музеев
- Операция спортивных сооружений
- Деятельность спортивных клубов
- Деятельность фитнес-центров
- Операция аттракционов и тематических парков
- Организация других видов отдыха и развлечений
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- Деятельность по обеспечению физического комфорта

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9 апреля закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах вступил в силу.

Для получения госпомощи нужно зарегистрироваться в "Дии".

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