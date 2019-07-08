Кто из иностранцев едет работать в Украину

На 1 января 2019-го в Украине легально работали 11,1 тыс. иностранцев. Фото: Конкурент

В прошлом году в Украине легально работали более 16 тыс. трудовых мигрантов.

Это на четверть больше, чем в 2017-м. Тогда в Украине работали 12,3 тыс. иностранцев, пишет УНН.

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Это в основном заробитчане из Турции, России и Китая, свидетельствуют данные Минсоцполитики. Так, из общего количества работающих иностранцев на основании разрешений в Украине работали 2977 граждан Турции. Из России приехал 1601 человек, Китая - 1008, Беларуси - 887, Азербайджана - 707, Польше - 685.

1 января 2019-го на основании разрешений, выданных украинским работодателям региональными центрами занятости, работали 11,1 тыс. иностранцев.

В прошлом году украинские заробитчане больше всего денег домой перечислили из Польши - $3,6 млрд. Это на 17,5% больше, чем годом ранее. Из России перевели $948 млн. Количество переводов уменьшилось на 26,6%. $870 млн поступило из Америки. Переводы выросли на 28,1% по сравнению с 2017-м. Еще $846 млн перевели из Чехии.