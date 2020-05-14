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четверг, 14 мая 2020 13:04

Кто и на какие нужды получил "теплые кредиты"

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Кто и на какие нужды получил &quot;теплые кредиты&quot;
За последнюю неделю программой "теплых кредитов" воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД pixabay.com

С начала работы госпрограммы "теплые кредиты" в 2020 году, то есть с 13 апреля, ОСМД и населения получили уже более 130 млн гривен на энергомодернизацию. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

В частности, За последнюю неделю программой воспользовались еще в 1544 семьи и 122 ОСМД, которые привлекли:

свыше 35 млн грн - на утепление многоэтажек;

около 32 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

900 тыс. грн - на установку твердотопливных котлов.

В Госагентстве напомнили, что государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять "теплые кредиты" Дистанционно, соблюдая требования карантина.

В рамках программы объединения совладельцев жилья (ОСМД) и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.

Украинские банки начали поднимать процентные ставки по новым гривневым кредитам для населения. Согласно оперативной информации Национального банка Украины, процентные ставки по кредитам для населения в гривне в апреле поднялись на 0,6 п.п. – с 37,3% в марте до 37,9% в апреле.

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Дата
14
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