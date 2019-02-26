Кто будет покупать социальный хлеб со скидками

Скидка действует на батон "Фирменный", хлеб "Фирменный украинский" и пшеничный хлеб "Фирменный". Фото: EtCetera - Etcetera.media

С марта 2019-го киевляне смогут дешевле покупать социальный хлеб. Киевская городская государственная администрация договорилась с "Київхліб" о введении системы распределения скидок.

"На объектах розничной торговли ПАО "Київхліб" скидка на хлеб и хлебобулочные изделия для владельцев "Карточки киевлянина" предоставляется в зависимости от их льготной категории. Соответствующий проект предусматривает скидку в 5 льготным категориям от 20% до 70%", - объяснила заместитель главы КГГА Марина Хонда на пресс-конференции.

Со скидкой 70% хлеб будут покупать члены семей погибших в АТО, семьи погибших Небесной сотни, дети-сироты, Праведники Бабьего Яра. 60% скидки получат лица с инвалидностью вследствие войны, узники концлагерей. 50% - дети с инвалидностью с детства. 25% - неработающие пенсионеры. 20% - другие владельцы "Карточки киевлянина".

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Скидка действует на батон "Фирменный", хлеб "Фирменный украинский" и пшеничный хлеб "Фирменный".

"Все, кто раньше пользовались скидками, имели единую скидку 25% и могли купить неограниченное количество хлеба. Теперь покупатель может приобрести всего одну буханку. Это поможет избежать спекуляции. Ранее предприниматели скупали со скидкой большое количество соцхлеба и перепродавали по завышенной цене", - сказала Марина Хонда.

В прошлом году ржаной хлеб подорожал в среднем на 21%. В декабре дороже всего его продавали в Киеве - 25,1 грн/кг. Самый дешевый был в Тернопольской обл. - 15,2 грн/кг.