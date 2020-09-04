Кто больше всех пострадал в авиа-индустрии и когда мы снова начнем летать? - отвечает Юрий Мирошников

Внезапная волна коронавируса мгновенно поставила мир на паузу. Люди заперлись по домам, остановился транспорт, в том числе воздушный. Активной оставалась только кризисная инфраструктура.

Спустя 5 месяцев всеобщей паники мир снова учится "дышать". Как с этим обстоит в украинской авиации, в эксклюзивном интервью рассказал Юрий Мирошников – один из опытнейших топ-менеджеров украинской авиации.

Юрий Владимирович, как наша авиация выбирается из локдауна?

Если рассматривать отрасль в комплексе, то влияние не самого вируса, а реакции на него правительств и властей всех стран, последствия системных и несистемных карантинных ограничений на передвижения людей – оказалось крайне болезненным. К сожалению, назвать нынешнее состояние выходом из локдауна можно с большой натяжкой. По-прежнему много прямых запретов и ограничений – например недавнее решение правительства Украины о закрытии границ для иностранцев. В Украине оживились чартера и внутренние перевозки. На внутреннем сегменте даже что-то типа конкуренции неожиданно наметилось. А международная регулярка, похоже, отброшена лет на двадцать назад.

Как это?

Под воздействием ограничений транзитный хаб в Борисполе де-факто прекратил существование. Уменьшилось количество маршрутов и частот, исчезли транзитные потоки через Борисполь, поддерживавшие существование большого числа прямых маршрутов из Киева. Украинцы снова вынуждены летать через Стамбул, Амстердам, Франкфурт – благо большинство зарубежных правительств поддерживают свою авиацию, поэтому их авиакомпании могут позволить себе летать полупустыми.

Кто больше всех пострадал от ситуации?

Пострадали и еще пострадают глобальные сетевые авиа-игроки.

Почему они?

В основе сетевой модели - свободное перемещение людей между странами и континентами. Сеть тем успешнее (удобнее для пассажира!), чем она обширнее и лучше синхронизирована. Именно по этим элементам ударила пандемия своими ограничениями. Авиакомпании строят и совершенствуют свои сети годами. Быстро остановить это можно, но невероятно дорого (что и произошло весной), а запустить снова, нажав магическую кнопку, нельзя. Это длительный и дорогой процесс реанимации, реабилитации. И пока прогнозы, которые делают ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и ИАТА (Международная ассоциация авиатранспорта) раз от раза только ухудшаются.

А есть те, кому повезло?

Мне кажется, меньше всего пострадали грузовые авиакомпании. На грузоперевозки не было карантинных ограничений, там еще и бум возник. Где-то посередине этого "диапазона страданий" лоу-косты. Их модель не подразумевает глобальных маршрутов, а в региональных перевозках все сейчас более предсказуемо. Но эта модель критически зависит от объемов и интенсивности деятельности, возможности обеспечить максимальную пассажирскую загрузку. Полеты на полупустых самолетах резко увеличивают себестоимость кресла, а тут еще дополнительные затраты на дезинфекцию и прочие карантинные мероприятия. Да, у ведущих лоу-костов хорошая ликвидность. Банки и инвесторы их любят, и это позволит удержаться на плаву, но цена вопроса есть и для них. Компенсацию убытков им придется искать в кошельках пассажиров и персонала.

Когда украинская авиация вернется в строй?

Украина непредсказуема. Иногда у нас получалось существенно опережать среднемировые показатели динамики роста. Правда, это объяснялось низкой отправной точкой (наш рынок сильно провалился в результате распада Советского Союза) и успешным привлечением транзитных потоков. Но в данной ситуации я не жду рекордов, особенно, если правительство не изменит подход к транспортной отрасли и не начнет ей эффективно помогать, как это делает большинство стран. Лучший для нас сценарий – не сильно отстать от среднего мирового прогноза и восстановиться до уровня 2019 года где-нибудь к лету 2024.

Власть откликнулась на проблемы авиаторов?

Зарубежные правительства вливают десятки миллиардов в свои авиакомпании и аэропорты, понимая их значимость. В нашем случае просьбы отрасли о помощи остались без ответа от государства.

А что, по-вашему, следовало сделать сразу, когда стало ясно, что будет стоп?

Помочь бизнесу сохранить рабочие места. Особенно в авиации, где обучение и поддержка квалификации занимают много времени и стоят дорого. Организовать централизованные программы кредитования для выплаты заработной платы. Вообще, предложить практические, а не декларативные механизмы долгосрочного кредитования и финансовой поддержки. Это, с одной стороны, поддержало бы покупательскую способность людей, с другой – помогло бы бизнесу быстрее восстанавливать деятельность по мере снятия ограничений. В итоге получился бы замкнутый круг в хорошем смысле. После снятия ограничений есть предложение транспортных и туристических услуг, и есть платежеспособный спрос. Но, увы, в силу определённых причин и обстоятельств, ничего этого в Украине не случилось. А недавнее спонтанное решение закрыть границы, хоть все и понимают его подоплеку - вообще очень плохой сигнал рынку.

Когда украинцы снова поедут за границу?

Это вопрос к ВОЗ, но конкретного ответа и там нет, я уверен. И это не только в отношении украинцев, это всех граждан мира касается. С соблюдением мер предосторожности и отказом от устоявшихся привычек, думаю, через полгода, год. По крайней мере на это хочется надеяться. Тут очень важную роль сыграют та же ВОЗ и, наверное, еще ООН и ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Если они примут единые, обязательные для всех государств и правительств нормы и стандарты, позволяющие покончить с хаотичным разнообразием запретов, ограничений и зонирования, которые сегодня делают путешествия непредсказуемо рискованными, а зачастую бессмысленными.

Что нужно, чтобы туристическая индустрия внутри страны обновилась и стала привлекательной для инвесторов и просто туристов, как считаете?

Несмотря на то, что коронавирус поменял привычки и нашу нормальную жизнь, основополагающие правила и законы жизни он не изменил. И после вируса (как и до него) бесплатный сыр остался в мышеловке. Это я к тому, что для развития и привлекательности туристической индустрии нужны средства и мозги. Я бы сформулировал "Три И" - Инвестиции, Инфраструктура, Информация. Мой личный и профессиональный опыт, в том числе, очень свежий опыт поездок по Украине, говорит об отсутствии этого сочетания и это не позволяет нашей экономике получить достойные доходы от туризма. Необходимо инвестировать средства, инвестировать с умом не только в реконструкцию, но и в сохранение объектов (иногда настоящие, хорошо охраняемые развалины гораздо интереснее и привлекательнее бездушной реконструкции), а также в окружающую и подводящую к объекту инфраструктуру - дороги, гостиницы, общепит, магазины и, простите, туалеты. И в информационно-указательную систему, в том числе, с использованием основных иностранных языков, в рекламно-выставочное продвижение Украины.

Скажите честно, есть будущее у нашего туризма?

Несомненно. Страна большая, с древней историей. Увы, ее не пощадили войны и революции, многое утрачено, но многое и сохранилось, и это надо беречь, реставрировать, охранять. Исправлять прежние ошибки, перенимать успешные примеры у Испании, Италии, Англии – и тогда вложенные с умом средства – и государственные, и частные – окупятся сторицей.

Нужен Украине "тревел-пузырь" с ближайшими соседями?

Очень нужен. Особенно, если не будет глобальных решений, о которых мы говорили чуть раньше. Тогда региональный тревел-пузырь для Украины должен был бы включать (исходя из туристических и бизнес-аспектов) страны ЕС, теперь уже отдельную от них Великобританию, Израиль – место и источник двусторонних потоков паломников. Турцию и Египет, близкие сердцу украинских пляжных туристов и территориально далекие, но очень важные для нас США и Канаду.

Ваши пожелания власть имущим, бизнесменам и просто украинцам в этот нелегкий период? Может быть, есть какие-то классные мотивационные рецепты?

Наверное, можно вспомнить мотивационные советы, которые были на кольце царя Соломона – "Все проходит, и это пройдет". Но нам ведь надо, чтобы не просто прошло. Нам надо извлечь уроки, стать сильнее, перестать повторять одни и те же, свои и чужие, ошибки. Это пожелание всем, начиная с самого себя и заканчивая так называемыми власть имущими. Пожелания власти – выработать реальную, а не декларативную стратегию преодоления последствий пандемии, защитить рабочие места и покупательную способность населения. Хорошо продумать приоритеты для использования тех ограниченных средств, которыми страна располагает. Мобилизовать на реализацию этой стратегии финансовые ресурсы банков и интеллектуальные ресурсы бизнеса, всего общества. Постараться услышать общество и бизнес, что для них важно, что им поможет преодолеть кризис. И вместе это реализовать. Власть должна соизмерять свои действия с вызвавшей их причиной и последствиями. А пожелание бизнесменам и просто украинцам – выходить из зоны комфорта, ломать шаблоны, искать в сложившейся ситуации новые возможности для бизнеса, разумно рисковать, рационально экономить, заботиться о сотрудниках, о клиентах, о своих близких. Это не первый и не последний кризис, который переживает человечество. Не первая эпидемия и не последняя. Просто мир эпохи глобализма оказался не готов к такому развитию событий. Но мы наверняка научимся это преодолевать и приобретем новый опыт, новые защитные реакции. Нельзя ждать волшебной пилюли, вакцины, после укола которой можно сразу жить как раньше.

Как раньше уже не будет, будет как-то иначе. Как именно, зависит в той или иной мере от каждого из нас. Не бывает безвыходных положений, бывают отчаявшиеся люди. Поэтому будем действовать, а не отчаиваться, и все у нас получится.