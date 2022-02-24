Крупные торговые сети призвали украинцев не поддаваться панике

Продуктов достаточно – заверили крупные торговые сети. Фото:grocery-store

Крупнейшая украинская торговая сеть АТБ призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Лига.

"В сложившихся условиях корпорация АТБ работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме.

Магазины торговой сети АТБ обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.

Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем", - говорится в официальном заявлении корпорации.

Компания призвала покупателей сохранять спокойствие и не поддаваться панике

Fozzy Group, владеющая торговыми сетями Сильпо, Фора, Траш и другими, со своей стороны сообщила, что делает все возможное для того, чтобы "максимум магазинов работали в обычном режиме" и у украинцев оставался доступ к продуктам.

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"О том, какие магазины работают и по какому графику, будем оперативно сообщать в социальных сетях и на горячих линиях торговых сетей", – говорится в заявлении Fozzy Group в Facebook.

В заявлении Сельпо говорится, что сеть работает над тем, чтобы поставлять товары из распределительных центров.

"Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянную поставку продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже в случае закрытия торгового центра, мы открыли Сильпо", - сообщила компания.

Сегодня российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддерживает незаконные действия россиян. Атака началась около 5:00, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированной территории АР Крым.