Кризису конец. Украина начала поставлять электроэнергию в Европу

Украина экспортирует электроэнергию в Европу. Фото: Прямой

Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза

Экспорт в Польшу составлял 210 МВт, экспорт в Венгрию - 486 МВт, а экспорт в Румынию - 93 МВт. Совокупный экспорт составил 789 МВт, сообщил глава парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

Эти данные за первые два дня марта.

Согласно данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, Украина с первого марта возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему.

Возобновление экспорта электроэнергии в Европу стало возможным после снижения электропотребления в Украине из-за потепления, а также увеличение нагрузки на АЭС. В зимний дефицитный период три блока на Бурштынской ТЭС вместо экспорта были развернуты на Украине, другие блоки выполняли условия резервирования мощности ENTSO-E, а также обеспечивали потребителей самого энергоострова.

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Для украинцев подорожает горячая вода, отопление и электроэнергия. Могут также вырасти цены на газ.