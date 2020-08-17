Кредиты станут дешевле: причины

Пока высокие ставки в сегменте потребительских кредитов. Фото: pixabay.com

Украинские банки еще имеют потенциал к снижению ставок по кредитам и депозитам, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Снижение учетной ставки до 6% еще не полностью отобразилось. Вслед за снижением ставок по депозитам ожидается и снижение ставок по кредитам", - сказал Шевченко, пишет "РБК-Україна".

Ставки первые начали снижать государственные банки. Они занимают 60% всей банковской системы.

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"Хорошо то, что большая часть банковской системы задала такой тренд. Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%. Сегодня банки предлагают программы менее 10%, отдельные частные банки - под 12-13%. Если Нацбанк будет поддерживать, то ставки будут снижаться и для населения, и для юридических лиц", - считает глава Нацонального банка.

По его словам, пока высокие ставки в сегменте потребительских кредитов.

Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 6%. О решении сообщил 23 июля. Это самый низкий показатель за историю независимой Украины. В частности, в марте прошлого года она составляла 18%.