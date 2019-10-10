Кредиты ощутимо подешевеют: банкиры назвали сроки

Цена кредитов зависит от учетной ставки НБУ, стоимости фондирования и маржи банков. Фото: Depositphotos

В следующем году кредиты могут ощутимо подешеветь. По прогнозам правительства, будут стоить 13-14% годовых в гривне. Банкиры говорят, что ставки упадут еще больше.

"Любое заявление правительства только уменьшает вероятность того, что процентные ставки будут падать. Если не мешать Нацбанку делать свою работу и снизить учетную ставку до 9%, то удешевление произойдет и без заявлений Кабмина. Власть же должна заниматься улучшением инвестиционного климата, чтобы приходили новые игроки и процентная маржа банков падала. Тогда в 2020-м 13-14% - вполне реально. К концу следующего года, может, еще ниже", - объясняет банкир Тамаш Хак-Ковач, передает ubr.ua.

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Цена кредитов зависит от учетной ставки НБУ, стоимости фондирования и маржи банков. Последняя зависит от уровня конкуренции, отмечает он.

"В среднем маржа составляет около 5%. Из-за роста конкуренции она падает. Хотя активных банков пока мало. А новых игроков нет из-за не столь хорошего инвестиционного климата. Если маржа упадет до 3-4% и ориентироваться на прогноз учетной ставки 9%, то получим кредиты под 13% годовых. Инфляция в 2021-2022-х будет стабильно на уровне 5%", - резюмировал Хак-Ковач.

20 сентября Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Теперь банки обязаны информировать потенциальных заемщиков о предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений по рекламе финуслуг. Полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг получил Нацбанк.