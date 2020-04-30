Кредиты без подтвержденных доходов: в правительстве нашли, как поддержать предпринимателей

Если предприниматель не сможет показать "доход", он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство pixabay.com

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о кредитах малому бизнесу под государственные гарантии.

Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

"Правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе). Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", – заявил Шмыгаль.

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По его словам, бизнес должен иметь беспрепятственную возможность получать дополнительный ресурс в непростых условиях "коронакризи".

Премьер-министр надеется, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения.

В Нацбанке заявили, что средний чек перевода через терминалы в Украине составляет 832 грн. Это в шесть раз меньше, чем новый лимит в 5 тыс. грн. Другими словами, большинство операций пополнения наличными через ПТКС – небольшие. И установления ограничения в сумме 5 тыс. грн не создает существенных неудобств.