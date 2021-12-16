"Ковидную тысячу" начал начислять еще один банк

Альфа-Банк начал 16 декабря начислять своим клиентам 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19.

В ближайшее время средства получат подавшие заявки на программу "єПідтримка" в "Дії", сообщила пресс-служба банка в Facebook.

"Тысяча гривен прямо сейчас? Ага! Это уже работает для тех, кто оформил карту "єПідтримка" в Sense и выбрал в приложении "Дія" Альфу. Деньги уже на счету", - говорится в сообщении.

В банке также напомнили, что для того, чтобы получить выплату за вакцинацию, необходимо зайти в приложение Sense SuperApp, а в разделе "Быстрые действия и функции" оформить карту "єПідтримка". После этого необходимо перейти в приложение "Дія" и выбрать счет для начисления денег.

Автор: facebook.com/AlfaBankUkraine Чтобы получить выплату за вакцинацию, необходимо зайти в приложение Sense SuperApp

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Сейчас участие в программе принимают шесть банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение "по меньшей мере еще одного крупного банка".

Некоторые пользователи уже успели потратить часть средств на книги, кинотеатр или на билеты на поезд.

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 13 декабря начали принимать заявки на выплату.