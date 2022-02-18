"Ковальська" построит два завода во Львовской области за 70 млн евро

Общая сумма инвестиций в проекты – 70 млн евро. Фото: uprom.info

Промышленно-строительная группа "Ковальська" в ближайшие два года построит во Львовской области два завода и создаст 650 новых рабочих мест.

Оба завода по производству газобетонных блоков и сухих строительных смесей. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной администрации, пишет Лига.

Общая сумма инвестиций в проекты – 70 млн. евро.

Новый завод по производству сухих строительных смесей Siltek компания построит в селе Розвадов к 2024 году. Инвестиции составят 20 млн. евро, производственная мощность 150 тонн в год.

Также в Розвадове запланировано строительство завода по производству газобетонных блоков.

Объект будут строиться в две очереди. Ожидаемый объем инвестиций – около 50 млн. евро. Новый комплекс по производству займет 15 га.

После окончания строительства первой очереди ожидается, что мощность завода будет превышать 500 тысяч куб. м продукции в год. После завершения второй очереди объем производства увеличится вдвое.

"Ковальська" работает во Львовской области уже более двух лет. Производственные мощности находятся в Розвадове, где компания добывает песок и известняк. "Кузнечная" вложила в это производство 15 млн евро.

ПХГ "Ковальская" входит в тройку крупнейших производителей газобетона в Украине. Группа объединяет 13 предприятий, которые производят полный объем работ от производства сырья до строительства зданий. Общая стоимость этих предприятий составляет $520 млн. Предприятия Ковальской работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников составляет более 4500 человек.