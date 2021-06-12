Корейская компания хочет открыть производство в Украине

В Украине могут открыть производство экологических отбойников. Фото: pexels.com

Южнокорейская компания Caris планирует открыть предприятие в Украине.

Она производит пластиковые дорожные отбойники и другую дорожную инфраструктуру, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Caris хочет производить в Украине экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

"Интерес со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет. Сегодняшняя встреча с корейской компанией Caris тому подтверждение и означает, что правительство движется в правильном направлении - навстречу инвестору", - сказала заместитель министра экономики Ирина Новикова.

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В министерстве надеются, что этот проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Он предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест.

Укроборонпром, государственная компания "Артем", Waterbury Farrel из Канады и GL Munitions INC вместе запустят производство патронов. В Waterbury Farrel заявили, что гордятся сотрудничеством с Канадской коммерческой компанией. Укроборонпром подписал с ней меморандум.