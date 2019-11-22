"Контрабандист" Фирманюк рассказал о встрече с Нефедовым

Бизнесмен Орест Фирманюк, которого глава Таможенной службы Максим Нефедов окрестил одним из "главных контрабандистов", знает чиновника лично.

Об этом он рассказал в интервью УНН.

Фирманюк говорит, что встречался с Нефедовым в его рабочем кабинете в Минфине, еще до назначения на таможню - обсуждали концепцию ее реформирования.

"Услышать от Нефедова свою фамилию как контрабандиста было очень неожиданно, ведь я с ним встречался, общался, и даже предлагал своё видение реформы таможни и, открою секрет, некоторые из этих идей нашли свое место в его концепции " Новой таможни "... Если он какие-то мои идеи услышал, считаю, это очень круто, ведь он - человек новый, ему сложно во всем разобраться. Поэтому здесь без советов невозможно. Есть люди, которые многое знают, имеющие положительный опыт развития таможни, и не обо мне речь. Тот самый Хорошковский, Макаренко. При них, кстати, таможня была наиболее прозрачна ", - говорит Фирманюк.

По словам бизнесмена, у Нефедова есть целый отдел, который отслеживает контрабанду на таможне, поэтому лучше информацию брать оттуда, а не из прессы.

"Он сказал, что читал об этом в прессе, но фактов, подтверждающих, что я контрабандист, - нет. Неудивительно, что руководитель таможни принимает такую ​​информацию из прессы, а не изнутри своей структуры ... У него есть целый департамент по "контрабанде", который должен ему давно подготовить справку, что такое контрабанда, кто этим занимается, и какой она бывает ", - отметил Фирманюк.

Сам он рассказывает, что названные Нефедовым так называемые контрабандисты вообще-то "в третьем десятке на третий полочке". То, что в Украине называют контрабандой - на самом деле является оптимизацией налогообложения. И самые оптимизаторы - это не импортеры, а экспортеры, главные среди которых - аграрные монстры Кернел, Нибулон, Cargill.

"Украина - аграрное государство, но из-за коррупции агропромышленные предприятия занижают в разы показатели урожайности, чтобы не платить налог на прибыль.

Зерно, горох, нут, подсолнечник скупают за кэш у аграриев, подкладывают под них какие-то документы, по этим фиктивным документам зерно экспортируют, а эти фиктивные фирмы закрывают. 60-65% сельхозпродукции, которая идет на экспорт, без документов - не заплачено ни копейки налогов. Потому фирмы сразу закрывают, а деньги в кэше. Всё.

А объемы такого экспорта такие, что сложно представить. И всё - под прикрытием тех же структур, прикрывающие импортные схемы. Таможня, СБУ, налоговая. Именно аграрные экспортеры - главные "контрабандисты", и удивительно, что Нефедов об этом не говорит.

Может, не знает, тогда это - некомпетентность. А может, боится называть. Тогда его реформу можно считать завершенной. Конечно, ему удобно назвать фамилии в СМИ. Что-то же он должен говорить. Но те, кто "в теме", прекрасно понимают такой его ляп ", - сказал Фирманюк.

По аграриями крупнейшими оптимизаторами считаются торговые сети, продолжает он.



"И не важно, чем они торгуют. Электроникой - как Цитрус или АЛЛО, продуктами - как Сильпо или Новус, или строительными материалами - как Эпицентр.

Они сами - и заказчики импортного товара, и логисты, и реализаторы. У них - замкнутая система, в которой оптимизация налогообложения идет на каждом этапе. От занижения стоимости в инвойсах при растаможивании, когда товар за 100 гривен декларируют как товар за 20 грн и платят налоги в 5 раз меньше, и к реализации, которая идет, например, через искусственные ФОПы, чтобы не платить налоги ", - рассказывает Фирманюк .

Уже после этих "контрабандистов" идут локальные, как правило, "приграничные" ОПГ, обустроили себе "окно" на той или иной границе и под заказ доставляют тот или иной груз, тоже манипулируя стоимостью, весом, кодами, объясняет бизнесмен.

"Четвертый ярус" контрабанды "- это, в основном, белые компании, которых заставляют под давлением идти на таможню или в" местных баронов "и что-то просить и решать вопросы. Этим занимаются, во-первых, логистические компании, которые предоставляют услугу "технического" импортера для малого бизнеса. Того бизнеса, который покрывает страну своими товарами через рынки: "7 километр", Хмельницкий, "Калинка".

Во-вторых, это те компании и малые бизнесы, которые самостоятельно пытаются что-то ввезти в страну и натыкаются на реалии таможни и давление СБУ. Таможенным кодексом их загоняют во взятке, потому что деньги на это где-то надо брать, и они идут в схему минимизации. Это очень большая прослойка, кстати. Ни одна компания, которая завозит груз в Украину, не хочет добровольно нарушать закон ", - констатирует Фирманюк.

Как и большинство компаний, себя Фирманюк относит к четвертому звену.

"На четвертом, как большинство предприятий Украины. Но нас, логистов почему-то все считают главной проблемой. Но это, я так понимаю, Нефедову удобно, когда ведешь мифическую борьбу. Надо же кого-то гонять. НЕ Эпицентр с Нибулоном, в конце концов. Они ему, как говорится, "не по зубам".

Поэтому он и хватает информацию из сливных бачков. Хотя это не уровень главы таможни. Он должен понимать структуру и суть таких процессов", - резюмирует Фирманюк.