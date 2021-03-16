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вторник, 16 марта 2021 21:10

Кому за работу готовы платить более 100 тыс. грн

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Кому за работу готовы платить более 100 тыс. грн
Ищут кандидатов, которые имеют соответствующий многолетний опыт. Фото: pixabay

Высокие зарплаты готовы платить в основном топ-менеджерам и специалистам по элитной загородной недвижимости.

Подборку соответствующих вакансий подготовила robota.ua.

Product Manager в robota.ua

Онлайн-ресурс по поиску работы приглашает Product Manager в команду управления продуктом. Заработная плата - 65-110 тыс. грн. Ожидания от кандидатов: глубокий опыт кастдеву и глубинных интервью; любовь к числам и анализу данных; несколько лет опыта управления командой инженеров; английский, достаточный для общения с польскими коллегами; опыт в Agile и Lean-практиках, особенно Scrum; стрессоустойчивость; уверенное понимание принципов работы интерактивных веб-приложений.

Руководитель отдела закупок

Компания, большой трейдер зерновых культур на отечественном и зарубежном рынках сбыта, приглашает в свою команду. Ищут кандидатов, которые имеют соответствующий многолетний опыт в закупке зерновой продукции, умеют организовать не только свое время, но и работу подчиненных, умеют проводить эффективные и результативные переговоры. Работодатель предлагает зарплату 150 тыс. грн.

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Финансовый директор

Международный финансово-юридический холдинг объявляет конкурс на вакансию. Нужны кандидаты, имеющие опыт работы с компаниями-нерезидентами и оффшорными юрисдикциями; что знают требованиях, которые предъявляют банки, как работают иностранные аудиторы; Tax Planning & Compliance. Предлагают зарплату 80-150 тыс. грн.

Главный архитектор в "Энергомашспецсталь"

Производство продукции энергетического, машиностроительного, судостроительного, металлургического направлений открывает вакансию. Зарплата - 84-140 тыс. грн. Требования: высшее образование - промышленное и гражданское строительство, архитектура; профессиональные знания нормативной базы по проектированию; знание технологии и методов проектирования; успешный опыт ведения крупных проектов от идеи до ввода в эксплуатацию; портфолио - обязательно; готовность к переезду в Краматорск.

Специалист по элитной загородной недвижимости, элитный риелтор в LuxEstate

Компания, основной специализацией которой является элитная и коммерческая недвижимость, приглашает в свою команду специалиста. Зарплата - 50-250 тыс. грн. Пожелания к кандидатам: навыки переговоров и продаж; ответственность, коммуникабельность, активная жизненная позиция; наличие автомобиля.

При выборе страны для трудовой миграции украинцы отдают предпочтение государствам ЕС. Большинство работников выезжает на сезонные работы, однако каждый 3-й ищет работу на более долгий срок.

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16
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