Кому предлагают зарплату 30 тыс. грн

Строителям предлагают зарплату 25 тысяч гривен. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата "голубых воротничков" в Украине составляет 20 тыс. грн. Больше всего зарабатывают представители рабочих профессий в Киевской области - в среднем 26 тыс. грн.

Во Львовской области средняя зарплата 20 тыс. грн, Одесской - 19 тыс, Харьковской и Днепропетровской - 17 тыс.

Наибольшие зарплаты предлагают таким специалистам, по данным OLX Работа:

- комбайнер - 40 тыс. грн,

- штукатур - 30 тыс. грн,

- фасадник - 30 тыс. грн,

- плиточник - 30 тыс. грн,

- каменщик - 27,5 тыс. грн,

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- водитель погрузчика - 26 тыс. грн,

- кровельщик - 25 тыс. грн,

- строитель - 25 тыс. грн,

- экскаваторщик - 24,5 тыс. грн,

- облицовщик - 24 тыс. грн.

Более всего вакансий предлагают в торговле, транспорте и логистике. В частности, для продавцов представлено более 3 тыс. предложений работы, для водителей - 2,8 тыс. На третьем месте грузчики - 1,5 тыс. предложений от работодателей.

86% украинцев ищут работу через job-сервисы, 55% - через знакомых, 43% - объявления в соцсетях, 25% - мессенджеры. Все меньше работников пользуются оффлайновыми методами: ярмарками вакансий, услугами агенств и центров занятости. 56% соискателей сразу связываются с работодателем относительно выгодного предложения. Тех, кто самостоятельно размещает резюме и ждет звонка — 8%.