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среда, 07 августа 2019 21:10

Кому предлагают зарплату 200 тыс. грн

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Кому предлагают зарплату 200 тыс. грн
Можно найти вакансии с оплатой выше среднего. Преимущественно это работа в крупных городах. Фото: Апостроф

Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше всего платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.

На сайтах поиска работы можно найти вакансии с оплатой выше среднего. Преимущественно это работа в крупных городах.

Стоматолог хирург-имплантолог

Работу предлагает столичная сеть клиник. Обещают зарплату 200 тыс. грн. Ищут опытного стоматолога хирурга-имплантолога. Опыт работы от трех лет. Надо иметь специальные сертификаты, показать образцы своих работ, сообщает Work.ua.

Программист

Израильская компания ищет программистов, которые будут работать во львовском офисе или удаленно. Зарплата - 100 тыс. грн. Нужно знать разговорный английский. Кандидат должен пройти два собеседования и выполнить онлайн 2 задачи. На зарплату 85 тыс. грн ищут программиста в Днепре. Работа будет связана с разработкой искусственного интеллекта.

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Коммерческий директор

Транспортная компания из Одессы предлагает 80 тыс. грн зарплаты, плюс бонусы. Кандидат должен иметь опыт работы не менее 5 лет, владеть навыками прогнозирования и анализа. Знать, как управлять большим коллективом. Идеально говорить по-английски. Нужно будет создать новую бизнес-модель предприятия, разработать стратегические планы и тому подобное.

Директор по строительству дорог

Строительная компания из Днепра готова платить 90 тыс. грн зарплаты, плюс премии. Нужно управлять проектами на территории области. Знать технологии строительства на экспертном уровне, иметь опыт на похожей должности от 3 лет, уметь распределять бюджет. Предоставляют служебный автомобиль. Кандидатам из других городов будут оплачивать аренду жилья.

За первый квартал 2019 года украинцы потратили 655 млрд. грн. Это на 40 млрд. грн меньше, чем за последние 3 месяца 2018 года, посчитали в Госстате. Украинцы сократили расходы на транспорт и продукты. Меньше покупали алкоголя, табака, бытовой техники. Стали экономить на отдыхе, одежде, обуви и ресторанах.

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