Кому предлагают зарплату 20 тыс. грн

Средняя зарплата в Украине составляет 13 612 грн. За год она повысилась на 18,9%, сообщает Госстат. Собрали пять вакансий мая, где предлагают зарплату выше средней - 20 тыс. грн.
Инженер-проектировщик
Зарплата 20-27 тыс. грн, зависит от навыков и опыта. Работник должен иметь техническое образование, средний уровень знаний английского языка, чтобы читать и понимать документацию. Среди требований - наличие домашнего рабочего места и компьютера, опыт работы в проектировании, сообщает rabota.ua.
Конструктор мебели
Компания, которая производит корпусную мебель любой сложности под индивидуальный заказ, набирает начинающих конструкторов. Зарплата 20-35 тыс. грн. Требования: высшее профильное образование, знание основ конструирования и проектирования; творческое мышление.
Врач-лаборант / Биолог
Специалиста ищет медицинская лаборатория. Требования: опыт работы не менее 2 лет, высшее образование - медицинское или биологическое. Зарплата - 20 тыс. грн, плюс премия. График работы - посменный.
Администратор магазина обуви
Требования к кандидатам: опыт работы в непродуктовом ритейле на руководящей позиции от 2 лет, навыки организации эффективной работы персонала, знание кассовой дисциплины. Зарплата 20-23 тыс. грн. Посменный график, обещают 8 незакрепленных выходных в месяц, 50% скидку для сотрудников на обувь.
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Закройщик, конструктор одежды
Работника ищет производитель женского нижнего белья. Требования: профильное образование, опыт работы закройщиком (конструктором) от 5 лет. Зарплата - 20 тыс. грн.
В апреле работодатели предлагали немало вакансий удаленной работы и с гибким графиком. Максимальные зарплаты стартовали от 65 тыс. грн.
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