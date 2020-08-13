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четверг, 13 августа 2020 21:10

Кому предлагают самые высокие зарплаты: топ-5 вакансий

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Кому предлагают самые высокие зарплаты: топ-5 вакансий
На сайтах поиска работы компании размещают вакансии с оплатой свыше 50 тыс. грн. Фото: unsplash.com

По Украине в июне средняя зарплата составила более 11,5 тыс. грн. Наибольшие выплаты традиционно зафиксировали в Киеве - в среднем 16,4 тыс. грн.

В то же время украинцы могут найти более оплачиваемые предложения. Подобные вакансии размещают на сайтах поиска работы, пишет Work.ua.

Инженер-конструктор

Зарплату от 50 тыс. грн и официальное оформление обещают инженеру-конструктуру с опытом работы от 3 лет. Необходимо высшее авиационное образование. Также кандидат, который работает в специальных программах.

Администратор YouTube-канала

Винницкая компания предлагает работу человеку, который будет разрабатывать сценарии для видео, монтировать ролики, продвигать канал. Ищут специалиста с опытом работы с SMM-стратегиями, владением Adobe Premier или Final cut, Photoshop. Преимуществом будет знание английского языка. За это готовы платить 56 тыс. грн.

Стоматолог-ортопед

Стоматологическая клиника ищет специалиста с высшим образованием, который прошел интернатуру. Обещают платить 100-150 тыс. грн. В неделю нужно отработать не менее 4 смен.

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Руководитель отдела маркетинга

Онлайн школа английского языка ищет человека, который будет руководить развитием каналов маркетинга, строить гипотезы и будет проверять их на практике. Это должен быть специалист с опытом управления командой. Готовы платить 80 тыс. грн.

Бизнес-аналитик

Компания, которая занимается веб-разработками, ищет в Запорожье специалиста, который будет работать на американский рынок. Кандидат должен знать английский, иметь аналогичный опыт работы от 2 лет. Работать придется после 17:00. За такую ​​работу предлагают зарплату на уровне 55-83 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты №3963. Основным источником для финансирования роста минималки станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга. Предложенные изменения в государственный бюджет предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5000 грн.

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