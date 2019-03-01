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пятница, 01 марта 2019 14:56

Кому не пересчитают пенсию в марте

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Кому не пересчитают пенсию в марте
Пенсии не вырастут для заслуженных работников, депутатов, прокуроров. Фото: Крым.Реалии

С 1 марта пенсии пересчитают более 8 млн граждан. Правда выплаты не вырастут для депутатов, прокуроров, научных деятелей.

"Под индексацию не подпадают лица, которым пенсия начисляется не на основании закона "О государственном пенсионном страховании", а других законов. Например, на основании закона о судоустройстве, о госслужбе", - говорит Галина Третьякова, руководитель Института Гражданских Свобод, передает Сегодня.

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Также пенсии не вырастут для заслуженных работников. Поскольку им начисляют выплаты на отдельных основаниях.

"Пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 14 970 гривен. Поэтому, если после пересчета пенсия превышает этот уровень, роста не будет", - объяснила Галина Третьякова.

Индексацию пенсий восстановили в октябре 2017-го. Тогда Верховная Рада приняла пенсионную реформу. В этом году пенсии в марте пересчитают в соответствии с уровнем роста средней зарплаты по стране и уровня инфляции.

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Дата
01
марта

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