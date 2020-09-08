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вторник, 08 сентября 2020 17:36

Кому не будут платить субсидию: как проверят получателей соцпомощи

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Кому не будут платить субсидию: как проверят получателей соцпомощи
Получателей соцпомощи будут проверять в три этапа. Фото: unsplash.com

Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Новые правила проверки работают с начала этого года.

Получателей соцпомощи будут проверять в 3 этапа:

- перед назначением выплаты;

- при получении выплаты;

- в течение 3 лет после отмены выплаты.

"При наличии ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-то подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после этого принимают решение", - рассказывают OBOZREVATEL в Министерстве соцполитики .

На каждого получателя выплаты соберут информацию:

- о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

- реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места проживания;

- есть ли в списках лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

- таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

- выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

- об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

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В случае нарушения, если речь идет о субсидиях, орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. Там могут обязать вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Субсидия выплачивается из налогов всех украинцев. Государственной помощи не стоит просить, если:

- есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

- машина возрастом до 5 лет;

- сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

- в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

- задолженность по коммунальным платежам.

Одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 685 грн. Сумма ежемесячной государственной соцпомощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность.

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