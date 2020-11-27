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Кому готовы платить 200 тыс. грн: перечень вакансий

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Кому готовы платить 200 тыс. грн: перечень вакансий
Специалистов ищут в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Харькове. Фото: unsplash

Финансовым директорам, стоматологам, топ-менеджерам готовы платить более 200 тыс. грн в месяц.

Подборку выгодных вакансий обнародовали на Work.ua.

Менеджер по продажам и работе с клиентами, 15 тыс. грн - 250 тыс. грн

Киевская компания "Фрактал", которая занимается производством, продажей одежды и сувенирной продукции, ищет менеджера по продажам и работе с клиентами. Специалисту нужно будет вести переговоры и оформлять сделки с клиентами, заниматься документацией и готовить макеты в графической программе Corel Draw или Illustrator.

Финансовый директор 200 тыс. грн

Финансовый директор нужен в одну из компаний города Днепр. Но кандидатов на эту должность ищут в Киеве. От работодателей ждут высшего образования и опыта работы от 5 лет. Финансовый директор будет организовать и систематизировать финансовую функцию в рамках бизнес-направлений, а также выполнять управленческие обязанности.

Retention-менеджер, 150 тыс. грн - 400 тыс. грн

Маркетинговая компания IT Trade ищет retention-менеджера с отличным знанием польского языка. Специалист будет работать в Киеве, в его обязанности будет входить работа с горячей базой клиентов: переговоры и заключение сделок.

Также высокую зарплату предлагают retention-менеджеру в компании Almada International 100 тыс. - 300 тыс. грн, работодатель указал неограниченные бонусы.

Вакансии в стоматологии, до 500 тыс. грн

В сеть частных клиник "Оксфорд Медикал" нужны сразу 2 специалиста в стоматологии. Компания опубликовала вакансию ортодонта с предлагаемой зарплатой 25 тыс. грн - 200 тыс. грн и вакансию хирурга-имплантолога, специализирующегося на челюстно-лицевой хирургии, на зарплату 20 тыс. грн - 200 тыс. грн. Обоим врачам нужно будет работать в Киеве.

Еще одно высокооплачиваемое предложение в стоматологии - работа зубного техника от медцентра "Андромеда". Специалист нужен в город Червоноград Львовской области, кандидатов ищут во Львове. В описании вакансии указана зарплата 30 тыс. грн - 500 тыс. грн.

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Топ-менеджер, 200 тыс. грн - 900 тыс. грн

От 200 тыс. грн зарплата стартует у региональных топ-менеджеров в строительной компании Double Tab. В обязанности специалиста будет входить поиск строительных заказов, тендеров, оптовая торговля железобетонными изделиями. Зарплата будет составлять процент от сделки (5-20%) и, как указано в вакансии, может достичь 900 тыс. грн в месяц.

Компания ищет таких менеджеров сразу в 5 городах Украины: Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Харькове.

Тем, кто хочет работать удаленно, предлагают вакансии ретушера, швеи и видеодизайнера.

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