Компенсация за жилье: кто и сколько получит от государства

Компенсацию выплатят 262 атовцам с инвалидностью I-II группы. Фото: pixabay.com

Ветеранам войны и семьям Героев Небесной сотни выплатят компенсацию на приобретение жилья. Общая сумма помощи составляет более 611,2 млн грн.

Компенсацию выплатят 262 атовцам с инвалидностью I-II группы. Общий объем направленных средств для этой группы составляет 305 145,3 тыс. грн.

248 445 тыс. грн направят для обеспечения жильем 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в АТО.

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В местные бюджеты 5 областей направят 7626,4 тыс. грн на выплату компенсации за жилье семьям Героев Небесной сотни и людям, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции достоинства.

В 17 областей и Киев направили 50 тыс. грн для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей.

Денежную компенсацию выплатят и пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях. Одноразовую денежную помощь выделили семьям погибших и пострадавших во время АТО.