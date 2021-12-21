Компанию Roshen оштрафовали на 283 млн грн за монополизм

Магазин компании Roshen / Getty Images

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний ROSHEN, связанных с депутатом Петром Порошенко, на 283,63 млн. грн.

Штраф был вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и за злоупотребление монопольным положением на рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года. А также в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

США и Великобритания отреагировали на подозрение в государственной измене Порошенко. "Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", – заявило американское посольство в Twitter.