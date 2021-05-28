Компания SOS Credit — ведущая на финансовом рынке Украины (PR)

Этой осенью — 12 ноября — исполнится ровно 5 лет с момента выдачи первого кредита в компании SOS Credit. За это время компании удалось заключить успешное сотрудничество с более чем 255 000 клиентов, 60% из них стали постоянными. Цели, для которых граждане страны обращаются за финансовой поддержкой, разные:
1. покупка/ремонт машины;
2. покупка/ремонт бытовой техники;
3. оплата лечения;
4. отдых за границей;
5. свадьба или другое торжество;
6. оплата повседневных расходов;
7. оплата образования;
8. развитие бизнеса;
9. строительство;
10. покупка недвижимости.
Но почему именно SOS Credit? Что выделяет ее из числа других подобных по направлению? Эти и другие вопросы обсудим прямо сейчас.
Условия работы с клиентами:
1. возрастная категория: от 18 лет и до 65+;
2. максимальный срок сотрудничества: до 30 дней;
3. документы: паспорт/ID-карта гражданина Украины и ИНН;
4. процентная ставка: от 0,01%.
5. APR (реальная годовая процентная ставка) — 1095%;
6. максимальная сумма, на которую может быть выдан кредит — до 15 000 грн;
7. сумма для новых клиентов: от 500 грн и до 10 000 грн;
8. сумма при повторном обращении: от 500 грн и до 15 000 грн;
9. способ получения денег: на карту любого банка Украины;
10. время на получение кредита: до 20 минут при первом обращении и практически мгновенно при всех последующих.
Реальная выгода для клиента
SOS Credit — компания, которая строит свою работу, прежде всего, на том, чтобы быть выгодной для своего клиента, дабы у него было желание обратиться к ней снова при необходимости и рассказать близким, когда те оказались в подобной ситуации. Клиентоориентированность — вот что здесь на первом месте.
Более 10 преимуществ:
1. подача заявки происходит через интернет — на сайте: https://soscredit.ua. Клиенту не нужно тратить свое время на то, чтобы доехать до отделения компании, сидеть в очереди, общаться с менеджером, ожидать выдачу денег и возвращаться обратно;
2. оказание услуг разным категориям граждан: студентам, пенсионерам, мамам в декрете, безработным, при неофициальном трудоустройстве, военнослужащим;
3. кредитный калькулятор, который за пару секунд сделает расчет стоимости самого кредита;
4. пролонгация: отсрочка выплаты до 30 дней;
5. погашение: любым из 4 способов. Это может быть Личный Кабинет, сайт компании без входа в Личный Кабинет, терминал, а также касса банка либо Укрпочты.
6. увеличение суммы при повторном обращении;
7. процентная ставка: от 0,01%;
8. скидки на повторный кредит благодаря промокодам;
9. минимум документов;
10. без поручителей;
11. режим работы: круглосуточно, без перерыва на протяжении всего года.
12. служба поддержки, которая за кратчайшие сроки помогает клиентам качественно разобраться в вопросах, касающихся кредитования;
13. регулярное проведение акций и розыгрышей для клиентов.
SOS Credit — компания, которой доверяют и на которую полагаются в трудную минуту. Если вы ищете реальную финансовую поддержку, тогда советуем обратиться именно сюда. Минимум времени и условий, максимум помощи и выгоды только здесь.
Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОС КРЕДИТ". Свидетельство о регистрации финансового учреждения серии ІК №144, выданное Национальной комиссией, осуществляющей государственную регуляцию в сфере рынков финансовых услуг, от 20 августа 2015 года. Лицензия выдана Национальной комиссией, осуществляющей государственную регуляцию в сфере рынков финансовых услуг, 14 января 2016 года Распоряжение №127 (бессрочная), переоформлена 26.01.2017 года Распоряжение №163.
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