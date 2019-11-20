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среда, 20 ноября 2019 17:19

Компания "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" заявила, что не фигурирует ни в каких уголовных производствах

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Один из ведущих газотрейдеров Украины компания "Газ Ком Трейд" опровергла информацию, что якобы фигурирует в уголовных производствах ГСУ Нацполиции и ГФС Украины в отношении недобросовестных участников рынка природного газа, говорится в заявлении на Интерфакс-Украина.

Накануне такую информацию распространило одно из украинских информагентств, а позже и другие СМИ. В "Газ Ком Трейд" считают это информационной диверсией против компании, которая ведёт успешную экспансию на украинском и международном газотранспортном рынках.

"Информацию, распространенную информагентством и разтиражированную несколькими ведущими медиаресурсами, мы считаем диверсии, направленный на подрыв нашей репутации в интересах контрагентов как в Украине, так и на международном рынке", - заявила директор компании Ольга Кривенко.

По информации ДФС Украины, весь объем импортируемого компанией "Газ Ком Трейд" на территорию Украины газа был растаможен согласно требованиям украинского законодательства и уплачен НДС на сумму 159,9 млн грн.

Компания "Газ Ком Трейд" является одним из ведущих игроков на украинском газовом рынке. Годовые объемы реализации газа в пользу газовых трейдеров и конечных потребителей составляли 160 млн куб м, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации издания "Бизнес-Цензор", в первой половине 2019 "Газ Ком Трейд" вошла в лидеры по импорту в Украину газа вместе с АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз", ООО "ЭРУ Трейдинг" и ТД "Сокар-Украина".

Поставщиками компании являются крупнейшие европейские энерготрейдеры: MOL CommodityTrading LLC; Udinex SPLLC; CYEB GmbH; Promtorgsro; ColombanierAnalytics SE; JAS EnergyTradingsro; SGazsro.

Одним из главных контрагентов компании в Украине является компания ДТЭК. "Газ Ком Трейд" также осуществляет реальные поставки газа в ЕС, сообщает энерготрейдер на официальном сайте.

В июне 2019 года компания заняла второе место на национальном рынке по доходам от реализации природного газа на энергетической бирже UEEX. Лишь одна торговая сессия газом в июле 2019 года принесла компании доход 34,8 млн грн с НДС от заключения четырех сделок на общий объем в у 5,76 млн куб м, сообщает "Скат Трейд".

"Благодаря честной конкуренции, которую мы составляем другим компаниям на рынке украинского газа, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют какие-либо санкции, хоть как-либо касаемые нашей компании. Никаких намеков на факты неуплаты предусмотренных украинским законодательством налогов и сборов", - отмечается в заявлении компании на "Интерфакс-Украина".

 
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