Компания "Экспресс Страхование" заняла 5-е место в рейтинге журнала Insurance Top

Издание подвело итоги работы страховых компаний, предоставляющих услуги страхования КАСКО, за 9 месяцев 2021 года.

Как сообщила СМИ Татьяна Щучьева, директор СК "Экспресс Страхование", уже в течение шести лет компания входит в ТОП-10 в профильных рейтингах, но в 2021 году, впервые за 13 лет работы, поднялась на 5-ю позицию.

На фоне повышенной конкуренции, связанной с увеличением продаж новых автомобилей, на портфель СК "Экспресс Страхование" на автострахование (КАСКО и ОСАГО) приходится 95%. Компания входит в состав УкрАВТО и тесно сотрудничает с корпорацией. Такое партнерство позволило предложить клиентам уникальные страховые услуги:

"У нас единственное программное обеспечение и тесная интеграция с ремонтами в официальных дилерских центрах "УкрАВТО". Мы не завершаем свой сервис в рассрочке, а сопровождаем процесс восстановительного ремонта – от заказа запасных частей до приоритетной записи на ремонт. 76% наших клиентов пролонгируют свои первые договоры с компанией после первого опыта сотрудничества", – подчеркнула директор СК.

Татьяна Щучьева отмечает, что оживление на рынке продаж новых автомобилей существенно увеличило загруженность официальных сервисных станций. В этой связи для удобства клиентов "УкрАВТО" планирует расширить мощности для проведения ремонтных работ.

С начала 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 9% превышает покупки за весь прошлый год. Автомобильный рынок Украины постепенно восстанавливается после существенного падения, когда продажи снизились с 686 тыс. авто в 2008 году до 52,3 тыс. машин в 2014 году. В 2022 году тенденция роста продаж новых автомобилей может сохраниться, что, по мнению директора СК. "Экспресс Страхование" существенно усилит конкуренцию среди страховых компаний.

По словам Щучьевой, 42 из 152 (на конец октября 2021) страховые компании Украины имеют лицензии на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСГПО), 124 – на добровольное страхование автотранспорта (КАСКО). И после принятия нового закона "О страховании" интрига, связанная с распределением рынка, будет расти.

Говоря о пристрастиях украинцев, Щучьева отметила, что один из самых популярных брендов среди отечественных автовладельцев – KIA. Впервые в истории присутствия на украинском рынке он вышел на 1-е место в рейтинге продаж в ноябре 2021 года, а по итогам 11 месяцев входит в ТОП-3 по количеству проданных клиентам автомобилей.

СК "Экспресс Страхование" основана в 2008 году корпорацией "УкрАВТО". Компания входит в наиболее капитализированные на страховом рынке. За 11 месяцев 2021 года она увеличила выплаты на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 229,2 млн грн, в том числе по КАСКО – на 71,6% до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5 % до 21,5 млн. грн.