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среда, 27 февраля 2019 16:35

Коммунальные услуги подорожают

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Коммунальные услуги подорожают
С 1 мая газ для населения подорожает до 9,85 грн/куб. Фото: Build Portal

В Украине с 1 мая газ подорожает на 15%. Таким образом, горячая вода и отопление вырастут в цене на 10-20%.

Украинцы за кубометр газа платят 8,55 грн. Цена выросла с 1 ноября 2018-го. С 1 мая ресурс подорожает до 9,85 грн/куб., говорится в принятом Кабмином постановлении №867 от 19 октября 2018 года. Документ вступил в силу 1 ноября 2018-го, будет действовать до 1 мая 2020 года.

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За куб горячей воды с мая киевлянам придется заплатить 107 грн. Сейчас действует тариф 97,89 грн/куб.

В городах тарифы на тепло и горячую воду отличаются. Стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было выработано. Тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, атомные электростанции. Кроме того, тарифы зависят от длины и технического состояния теплосетей, поставки тепла к конечному потребителю.

В феврале украинцам пришли счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. Больше всего подорожали тепло и горячая вода.

В январе украинцы получили платежки за газ с завышенными нормами потребления. Облгазы через суд вернули действие старого правительственного постановления. Людям насчитали нормативы почти 10 "кубов", более 18 и 23 куб. м газа на одного человека в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения или газовой колонки. В конце января Кабмин снизил нормы потребления газа на одного человека до 3,29 "кубов" в месяц.

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