Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 351
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 486
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 243
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 1665
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 378
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3087
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4815
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3879
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2700
Фото
Все фото
3
7
6
3
4
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Видео
Все видео
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 243
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3087
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3879
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 324
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 23:03

Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства

  Комментировать
Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства
Фото: "Цензор.нет"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, несмотря на предложение Главы комитета Андрея Геруса принять план только во внимание без поддержки, сообщает "Обозреватель".

Перед обсуждением данного вопроса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал депутатов поддержать план действий Министерства энергетики.

"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", - сказал Шмыгаль.

При этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец отметила, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением отрасли в прошлом году.

"Этот кризис возник вследствие бездействия, непрофессионализма людей в разных ветвях власти. Из-за этого мы пришли к многомиллиардным долгам", - сообщила Буславец.

По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.

Ранее Буславец сообщала, что министерство разработало план из 20 мероприятий, которые помогут энергетической отрасли выйти из кризиса.

Как сообщалось, первое заседание Штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

План предполагает комплекс мер по выводу отрасли из кризиса. В частности, решения проблемы долгов в старом и новом рынке, добровольное снижение зелёного тарифа, утверждение энергетического и топливного баланса, реформа PSO.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Киевская княжна стала женой короля

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 29241
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 18333
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 13403
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 12564
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 11817
Экономика
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
 Просмотров: 351
Где найти работу человеку без опыта
Где найти работу человеку без опыта Просмотров: 225
Меткомбинаты Пинчука и Миттала не захотели покупать подешевевшую электроэнергию Энергоатома
Меткомбинаты Пинчука и Миттала не захотели покупать подешевевшую электроэнергию Энергоатома Просмотров: 882
Лук начал рекордно дорожать: причины
Лук начал рекордно дорожать: причины Просмотров: 495
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 24458
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua