Коломойского и Боголюбова обязали выплатить Приватбанку дополнительный миллион фунтов стерлингов

Английский суд обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других компаний-ответчиков дополнительно выплатить Приватбанку 1 млн фунтов стерлингов. Это более 38,3 млн грн.

Общая сумма средств, выплаченных банку ответчиками вместе с процентами, составляет более 12 млн фунтов стерлингов, сообщают в ПриватБанке.

Эта сумма состоит из:

- промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов за юридические расходы Приватбанка в суде первой и апелляционной инстанции,

- возвращения 7, 5 млн фунтов стерлингов, уплаченных ответчикам в декабре 2018 года.

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Ответчиков также обязали оплатить расходы Приватбанка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.

В 2017 году Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые находятся в их собственности или контролируются ими. Те в ответ подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски Приватбанка.

Сначала ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции, а впоследствии - полностью отменены решением Апелляционного суда 2019 года.